Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов

Новости Южной Кореи. Пожар в больнице южнокорейского города Мирян привел к трагическим последствиям. Более 40 пациентов клиники погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло ночью, предположительно в отделении неотложной помощи. В момент ЧП в здании находились более 110 человек, включая медицинский персонал. Большую часть больных удалось вывести на улицу и переправить в соседние больницы.