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Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов

26 января 2018 08:47
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Новости Южной Кореи. Пожар в больнице южнокорейского города Мирян привел к трагическим последствиям. Более 40 пациентов клиники погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов-1

Пламя вспыхнуло ночью, предположительно в отделении неотложной помощи. В момент ЧП в здании находились более 110 человек, включая медицинский персонал. Большую часть больных удалось вывести на улицу и переправить в соседние больницы.

Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов-4

Многие получили отравление дымом, около 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пожарные боролись с огнем в течение полутора часов. В целях безопасности из ближайших зданий была проведена эвакуация.

# Пожар # Фотофакт

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