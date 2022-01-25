Прямой эфир

Пожар случился из-за конфликта двух банд. В Индонезии сгорел клуб, погибли 19 человек

25 января 2022 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. 19 человек погибли в результате конфликта двух банд в индонезийском городе Соронг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пожар случился из-за конфликта двух банд. В Индонезии сгорел клуб, погибли 19 человек-1

Как сообщили в полиции, ссора, переросшая в массовую драку, произошла в одном из местных клубов. Во время этой битвы загорелось само здание. Этим и объясняется большое количество погибших.  

Пожар случился из-за конфликта двух банд. В Индонезии сгорел клуб, погибли 19 человек-4

Многие оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться из горящего клуба. Стоит отметить, что бои между городскими бандами в стране не редкость, но это первый случай, когда столкновения закончилось таким большим количеством погибших.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета
25 января 2022 08:53

В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета

ЕС выделит Украине более миллиарда евро. С чем это связано?
25 января 2022 06:42

ЕС выделит Украине более миллиарда евро. С чем это связано?

Цена зверя – как автомобиль. Семья из Новосибирска спасает тигров из цирков и зоопарков
25 января 2022 06:40

Цена зверя – как автомобиль. Семья из Новосибирска спасает тигров из цирков и зоопарков