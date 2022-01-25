Пожар случился из-за конфликта двух банд. В Индонезии сгорел клуб, погибли 19 человек

Новости Индонезии. 19 человек погибли в результате конфликта двух банд в индонезийском городе Соронг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, ссора, переросшая в массовую драку, произошла в одном из местных клубов. Во время этой битвы загорелось само здание. Этим и объясняется большое количество погибших.