Пожар на военном складе боеприпасов в Харьковской области: власти назвали причину ЧП

Новости Украины. Крупное ЧП в Украине. В Харьковской области на военном складе боеприпасов произошел пожар, который привел к детонации снарядов.

Из-за угрозы жизни было принято решение об эвакуации населения города Балаклей. Большая часть жителей уже вывезена в безопасные места. Сейчас идет вторая волна спасения людей.

Специалисты обходят дома, чтобы убедиться, что в зданиях никого не осталось. О пострадавших информация пока не поступала. Военный прокурор Украины назвал причиной ЧП диверсию.

Еще одно происшествие имело место в центре украинской столицы. У мусорного контейнера обнаружили самодельное взрывное устройство. Прибывшие взрывотехники изъяли его для исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.