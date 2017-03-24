Прямой эфир

Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Украина намерена просить о помощи НАТО

24 марта 2017 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украина не смогла самостоятельно справиться с ЧП в Харьковской области. Страна намерена просить о помощи НАТО. Пожар на одном из крупнейших в стране складов боеприпасов полыхает уже более суток. Осколки от взрывающихся снарядов разлетаются на километры. Горят и жилые дома. Ранены несколько человек.

В связи с чрезвычайной ситуацией расширена зона эвакуации. Из города Балаклеи и других населенных пунктов в безопасные места перевезли 20 тысяч человек. Премьер-министр Украины заявил, что ликвидация последствий может занять неделю. Основная версия ЧП – диверсия. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара может составить 275 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
52-летний выходец из графства Кент: что известно о лондонском террористе
24 марта 2017 06:46

52-летний выходец из графства Кент: что известно о лондонском террористе

Попытка теракта в бельгийском Антверпене: задержан гражданин Франции
24 марта 2017 06:29

Попытка теракта в бельгийском Антверпене: задержан гражданин Франции

В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в колодец глубиной 21 м
24 марта 2017 06:07

В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в колодец глубиной 21 м