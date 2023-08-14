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Пожар на острове Гавайи стал самым смертоносным за более чем 100 лет

14 августа 2023 20:03
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Новости США. Ущерб от пожаров на острове Гавайи достиг шести миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

Пожар на острове Гавайи стал самым смертоносным за более чем 100 лет-1

Об этом заявил губернатор американского штата. Так, из-за огня были полностью разрушены или повреждены более 2 тысяч строений, 80 % из которых являются жилыми. По последними данным, жертвами стихии стали 93 человек. Однако, по мнению местных властей, количество может сильно возрасти. Поскольку до сих пор около тысячи человек числятся пропавшими без вести. По словам официальных лиц, этот пожар стал самым смертоносным в США за более чем 100 лет.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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