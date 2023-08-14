Пожар на острове Гавайи стал самым смертоносным за более чем 100 лет

Об этом заявил губернатор американского штата. Так, из-за огня были полностью разрушены или повреждены более 2 тысяч строений, 80 % из которых являются жилыми. По последними данным, жертвами стихии стали 93 человек. Однако, по мнению местных властей, количество может сильно возрасти. Поскольку до сих пор около тысячи человек числятся пропавшими без вести. По словам официальных лиц, этот пожар стал самым смертоносным в США за более чем 100 лет.