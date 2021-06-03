Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иране: число пострадавших выросло до 11

Новости Ирана. Число пострадавших в результате масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в иранском Тегеране возросло до 11, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек находятся в больнице.

Пламя вспыхнуло на одной из аварийных линий предприятия. Причина ЧП техническая, не саботаж. В целях безопасности жителей близлежащих районов призвали покинуть свои дома.

Это предприятие одно из крупнейших в стране. Завод обеспечивает около 15 % нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Возбуждено уголовное дело.