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Пожар из-за скачка напряжения в одном из городов Нигерии может уничтожить десятки строений

20 февраля 2017 10:43
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Новости Нигерии. Крупный пожар уничтожает дома в пригороде Нигерии. По словам местных жителей, возгорание произошло из-за скачка напряжения. Поскольку постройки в своем большинстве деревянные, пламя очень быстро распространяется по трущобам.

Стихия оставила без крыши над головой уже около сотни жителей. Если быстро не локализовать пожар, их число возрастет. Население Макоко достигает примерно 100 тысяч человек. В основном это мигранты, которые заняты здесь рыболовством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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