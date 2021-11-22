Появился ещё один постановочный фильм с беженцами. Литовцы построили людей на границе и на камеру раздали еду

Госпогранкомитет Беларуси обнародовал вторую серию фильма о «литовском гостеприимстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства, литовцы доставили группу беженцев на линию границы, чтобы снова снять постановочное видео. В этот раз иностранцам выдали еду и провели инструктаж о том, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Интересным является и тот факт, что некоторые беженцы уже были замечены на другом участке границы в съемке первого фильма о литовском гостеприимстве.