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Появился ещё один постановочный фильм с беженцами. Литовцы построили людей на границе и на камеру раздали еду

22 ноября 2021 13:58
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Госпогранкомитет Беларуси обнародовал вторую серию фильма о «литовском гостеприимстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Появился ещё один постановочный фильм с беженцами. Литовцы построили людей на границе и на камеру раздали еду-1

По информации ведомства, литовцы доставили группу беженцев на линию границы, чтобы снова снять постановочное видео. В этот раз иностранцам выдали еду и провели инструктаж о том, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Интересным является и тот факт, что некоторые беженцы уже были замечены на другом участке границы в съемке первого фильма о литовском гостеприимстве.  

Появился ещё один постановочный фильм с беженцами. Литовцы построили людей на границе и на камеру раздали еду-4

Неизвестно, продолжат ли литовски власти создавать трилогию, в которой также будут использовать зависимое положение людей, ищущих защиты в ЕС. Но очевидным является то, что у беженцев нет выхода. Либо они говорят на камеру то, что нужно Литве, либо будут вытеснены за пределы страны.  

# Беженцы # Фотофакт

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