Появился ещё один постановочный фильм с беженцами. Литовцы построили людей на границе и на камеру раздали еду

Госпогранкомитет Беларуси обнародовал вторую серию фильма о «литовском гостеприимстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госпогранкомитет Беларуси обнародовал вторую серию фильма о «литовском гостеприимстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации ведомства, литовцы доставили группу беженцев на линию границы, чтобы снова снять постановочное видео. В этот раз иностранцам выдали еду и провели инструктаж о том, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Интересным является и тот факт, что некоторые беженцы уже были замечены на другом участке границы в съемке первого фильма о литовском гостеприимстве.
Неизвестно, продолжат ли литовски власти создавать трилогию, в которой также будут использовать зависимое положение людей, ищущих защиты в ЕС. Но очевидным является то, что у беженцев нет выхода. Либо они говорят на камеру то, что нужно Литве, либо будут вытеснены за пределы страны.