Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны. Но демократические соседние страны не принимают людей, которых сами же и позвали. Дело дошло даже до провокаций на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.