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Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

23 августа 2021 11:02
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События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны. Но демократические соседние страны не принимают людей, которых сами же и позвали. Дело дошло даже до провокаций на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами-1

Очередная такая выходка зафиксирована на участке Лидского погранотряда. И это новые свидетельства зверств литовских пограничников.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами-4

Людей избили, а затем силой выпроводили на территорию Беларуси. У всех беженцев на теле следы жестоких побоев. По словам иностранцев, литовские силовики обходились с ними бесчеловечно.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами-7

Подробности в видеоматериале.

В настоящее время мигранты находятся на линии границы. Белорусская сторона оказала им первую медицинскую помощь.

# Беженцы # Виктория Ходосок # Фотофакт

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