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Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию

29 июня 2017 15:23
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Новости Литвы. Непогода обрушилась на литовскую столицу. Из-за сильного ливня затоплены многие улицы. Нарушена работа светофоров. Движение транспорта невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию-1

По данным синоптиков, в районе Вильнюса выпало 55 мм осадков, что считается стихийным явлением. Шквалистым ветром повалены сотни деревьев. Это привело к обрывам на линиях электропередачи. Без света остались свыше 7 тысяч человек. В устранении последствий стихии задействованы 20 оперативных команд.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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