В Кишиневе уже сегодня стали жить по другим правилам. Потребителям возобновляют подачу электроэнергии после каскадного сбоя в линиях электропередачи Украины, Румынии и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге обесточенной оказалась часть Молдовы. В столице страны был остановлен транспорт. На КПП на границе с Украиной ограничили оформление грузов и граждан. Железнодорожное сообщение также прервали. Но наиболее серьезная ситуация сложилась в Украине. В Киеве встал метрополитен и было отключено водоснабжение. Патовая ситуация с электричеством в столице наблюдалась и ранее. Инфраструктура Украины не была готова к зимнему сезону. И дело вовсе не в военных действиях.

Как отмечают СМИ, средства, выделенные Евросоюзом на восстановление энергосистемы в стране, были использованы не по назначению. К тому же этот сбой произошел в период действия перемирия, которое Россия пообещала выдержать до 1 февраля. Это шаг к продолжению переговорного процесса. Однако Киев, несмотря на все уступки, все равно не смог сохранить лицо в преддверии завтрашних встреч российских и украинских дипломатов в Абу-Даби.