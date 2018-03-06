Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»

«Новую историю объединения родины» намерен начать Ким Чен Ын. Такое заявление было сделано в ходе встречи лидера государства с официальными лицами из Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецпосланники Мун Чже Ина передали личное письмо президента главе КНДР. После этого стороны обменялись мнениями по поводу встречи на высшем уровне, а также обсудили варианты смягчения военной напряженности на Корейском полуострове и нормализацию отношений между странами.