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Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»

06 марта 2018 09:25
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«Новую историю объединения родины» намерен начать Ким Чен Ын. Такое заявление было сделано в ходе встречи лидера государства с официальными лицами из Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»-1

Спецпосланники Мун Чже Ина передали личное письмо президента главе КНДР. После этого стороны обменялись мнениями по поводу встречи на высшем уровне, а также обсудили варианты смягчения военной напряженности на Корейском полуострове и нормализацию отношений между странами.

Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»-4

Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»-6

# Фотофакт # Международная политика

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