Пострадавшим в горах Таджикистана выплатят компенсацию в размере от 30 до 50 тысяч долларов

Состояние двоих из них оценивается как стабильно тяжелое. Напомним, вертолёт Ми8 с 18 пассажирами на борту во время возвращения на базу совершил жёсткую посадку. Погибли трое альпинистов, - их тела отправили на родину, - и два лётчика. Белорус, который также находился в вертолёте, остался жив. Пострадавшим, а также семьям погибших выплатят компенсацию по страховке в размере от 30 до 50 тысяч долларов.