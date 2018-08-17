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Пострадавшим в горах Таджикистана выплатят компенсацию в размере от 30 до 50 тысяч долларов

17 августа 2018 12:52
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Новости Таджикистана. Четверо пострадавших в горах Таджикистана альпиниста остаются в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшим в горах Таджикистана выплатят компенсацию в размере от 30 до 50 тысяч долларов-1

Состояние двоих из них оценивается как стабильно тяжелое. Напомним, вертолёт Ми8 с 18 пассажирами на борту во время возвращения на базу совершил жёсткую посадку. Погибли трое альпинистов, - их тела отправили на родину, - и два лётчика. Белорус, который также находился в вертолёте, остался жив. Пострадавшим, а также семьям погибших выплатят компенсацию по страховке в размере от 30 до 50 тысяч долларов.

# Несчастный случай # Фотофакт

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