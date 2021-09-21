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Пострадавших при стрельбе в Перми самолётом доставили на лечение в Москву

21 сентября 2021 15:18
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Новости России. Пострадавших при стрельбе в пермском университете доставили в Москву на самолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь человек в тяжелом состоянии были направлены на лечение в российскую столицу.

Пострадавших при стрельбе в Перми самолётом доставили на лечение в Москву-1

В Пермском крае 21 сентября – день траура по погибшим. К стихийному мемориалу, который появился возле университета, люди продолжают нести цветы.

20 сентября жертвами преступника стали 6 человек, более 20 получили ранения и травмы.

# Стрельба # Фотофакт

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