Пострадавших при стрельбе в Перми самолётом доставили на лечение в Москву

Новости России. Пострадавших при стрельбе в пермском университете доставили в Москву на самолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь человек в тяжелом состоянии были направлены на лечение в российскую столицу.
Новости России. Пострадавших при стрельбе в пермском университете доставили в Москву на самолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь человек в тяжелом состоянии были направлены на лечение в российскую столицу.
В Пермском крае 21 сентября – день траура по погибшим. К стихийному мемориалу, который появился возле университета, люди продолжают нести цветы.
20 сентября жертвами преступника стали 6 человек, более 20 получили ранения и травмы.