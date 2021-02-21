Пострадали морские обитатели заповедника Гадор. Последствия разлива нефти в Средиземном море

Новости Израиля. Несколько десятков километров прибрежной полосы Израиля оказались загрязнены из-за разлива нефтепродуктов в Средиземном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни волонтеров приняли участие в очистке пляжей. В заповеднике Гадор пострадала рыба, черепахи и другие морские обитатели. Власти призвали людей держаться подальше от пляжей в 16 наиболее загрязненных районах.