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Пострадали морские обитатели заповедника Гадор. Последствия разлива нефти в Средиземном море

21 февраля 2021 14:32
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Новости Израиля. Несколько десятков километров прибрежной полосы Израиля оказались загрязнены из-за разлива нефтепродуктов в Средиземном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали морские обитатели заповедника Гадор. Последствия разлива нефти в Средиземном море-1

Сотни волонтеров приняли участие в очистке пляжей. В заповеднике Гадор пострадала рыба, черепахи и другие морские обитатели. Власти призвали людей держаться подальше от пляжей в 16 наиболее загрязненных районах.

Пострадали морские обитатели заповедника Гадор. Последствия разлива нефти в Средиземном море-4

Причины разлива нефти и точные потери от аварии пока не установлены.

# Экология # Фотофакт

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