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Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны

07 февраля 2018 15:53
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Новости Македонии. Македония согласилась изменить название страны и поставить точку в многолетнем споре с Грецией, которая препятствует вступлению страны в НАТО и Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны-1

Об этом заявил премьер-министр бывшей Югославской Республики. По его словам, в наименование будет добавлено географическое уточнение. Кроме того, воздушная гавань, которая была названа в честь Александра Македонского, станет именоваться «Международным аэропортом Скопье».

Напомним, 4 февраля греки вновь вышли на улицы Афин в знак протеста. Полтора миллиона человек выступали против использования другой страной названия, которое носит их северная провинция.

Читайте по теме: «Позволить им это сделать равносильно предательству нашей родины». Почему греки протестуют против Македонии?

Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны-4

# Фотофакт # Международная политика

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