Посольство РФ: удар по консульству Ирана в Сирии грозит эскалацией

Израильский авиаудар по иранской дипломатической миссии в Дамаске может вызвать дальнейшую напряженность на Ближнем Востоке, предупреждает посольство России в Иране. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее отмечалось, что в ходе удара погибли два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Эта мера нарушает нормы международного права, в том числе Венских конвенций. По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, США, которые поддерживают Израиль, должны понести ответственность. Иран сохраняет за собой право ответить на израильский авиаудар.