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Посольство РФ: 12 россиян считаются пропавшими без вести в Израиле

13 октября 2023 12:17
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Пресс-служба российского посольства в Израиле сообщает об увеличении числа погибших граждан России в результате обострившегося кризиса на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент 12 россиян считаются пропавшими без вести. Точных сведений о количестве погибших и попавших в плен россиян в период палестино-израильского конфликта нет.

7 октября Израиль был атакован ракетами из сектора Газа, после чего была начата операция «Железные мечи» против ХАМАС. В итоге под контроль были взяты все поселения вблизи границы с Газой, которые были захвачены группировкой. Также Израиль заявил о полной блокаде Газы.

# общество

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