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Посол Украины в Британии заявил, что Киев заплатит ужасную цену за контрнаступление

19 мая 2023 07:08
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Украине придется заплатить ужасную цену за контрнаступательную операцию, а на киевский режим оказывается колоссальное давление со стороны Запада, чтобы она состоялась. Такое заявление сделал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, пишет РИА Новости. 

По его словам, западные партнеры требуют от киевких властей действий, но они заблуждаются в ожиданиях, завышая их. Пристайко дал понять, что Украина находится в зависимости от Запада. Киев понимает, что оказываемая сейчас поддержка может закончиться. Говоря о возможном контрнаступлении ВСУ, посол отметил, что потери со стороны Украины будут крайне большими. Может быть очень ужасное лето и ужасная цена, подытожил он. 

# Международная политика

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