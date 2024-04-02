Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник высказал огорчение, заметив, что в Бразилии избегают обсуждения украинского конфликта, потому что тема неудобная. Об этом пишет РИА Новости.

«О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет...» – сказал он.

Хотя Бразилия и призывает к глобальным усилиям по разрешению украинской ситуации, Мельник отмечает, что Украина по-прежнему изолирована в Латинской Америке, и ни один из ее западных лидеров не пытается переубедить Бразилию изменить позицию.

Мельник, в прошлом посол Украины в Германии, знаменит своими вызывающими заявлениями и просьбами о поставках вооружений для Украины. Он подвергся критике за высказывания о Степане Бандере и Илоне Маске.