Посол США обратился к сербам в годовщину бомбардировок от НАТО. Дипломат призвал забыть свои обиды

Понять и простить. В годовщину бомбардировок бывшей Югославии посол США обратился к жителям Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский дипломат выразил надежду на то, что сербы «забудут свои обиды» ради «лучшего будущего». Видимо почти двухнедельные бомбардировки, гибель более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущерб на 100 миллиардов долларов для Америки ничего не значит. Как и для многих международных организаций. Ведь спустя более чем 30 лет никто так и ответил перед законом за преступления во время военной интервенции НАТО в Сербии.