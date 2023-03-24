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Посол США обратился к сербам в годовщину бомбардировок от НАТО. Дипломат призвал забыть свои обиды

24 марта 2023 21:07
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Понять и простить. В годовщину бомбардировок бывшей Югославии посол США обратился к жителям Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол США обратился к сербам в годовщину бомбардировок от НАТО. Дипломат призвал забыть свои обиды-1

Американский дипломат выразил надежду на то, что сербы «забудут свои обиды» ради «лучшего будущего». Видимо почти двухнедельные бомбардировки, гибель более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущерб на 100 миллиардов долларов для Америки ничего не значит. Как и для многих международных организаций. Ведь спустя более чем 30 лет никто так и ответил перед законом за преступления во время военной интервенции НАТО в Сербии.

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# Международная политика # Фотофакт

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