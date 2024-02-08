Посол РФ во Франции: Париж игнорирует запросы о наборе наемников для ВСУ

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что украинское посольство во Франции по-прежнему набирает наемников, несмотря на то, что этот факт идет вразрез с французским законодательством. Об этом пишет РИА Новости.

«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться...», – сказал он.

Украинское посольство активно вербует французских граждан, невзирая на запрет наемничества. На сайте украинского посольства во Франции есть информация для иностранных подданных, желающих вступить в украинские Вооруженные силы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации в Харькове более 60 французских наемников. МИД Франции пытался опровергнуть присутствие наемников в Украине, но позже подтвердил гибель двух французов. Французский министр обороны заявил, что французские наемники могут принимать участие в боевых действиях в Украине, поскольку они не связаны с французскими Вооруженными силами.