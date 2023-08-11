Страны Запада, использующие в качестве предлога международное право, будут и дальше создавать конфликты после Украины, считает посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что западные державы придерживаются концепции «разделяй и властвуй», а двойные стандарты и двуличие уже очень давно допустимы на международной сцене. Посол привел такие примеры, как нежелание Великобритании считаться с мнением ООН по Мальвинским островам, неодинаковое отношение к референдумам в разных регионах, например, в Косово, Крыму и Донбассе. Также он упоминает случай с архипелагом Чагос и Коморскими островами.