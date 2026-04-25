Посол РФ обозначил условия для возобновления диалога Москвы и Берлина

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о готовности российской стороны к возобновлению взаимодействия с Берлином, пишет ТАСС.

Дипломат почеркнул, что Россия мосты в отношениях с Германией не сжигала и со своей стороны не нарушала соглашения, ставшие результатом совместной работы с дальновидными немецкими политиками.

По его словам, Москва готова к возобновлению сотрудничества, если со стороны Берлина последует действительное проявление доброй воли, «конструктивный подход» и «стремление к конструктивному диалогу на равных». Вместе с тем Нечаев акцентировал внимание, что Россия «никому навязываться не собирается».

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