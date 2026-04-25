Прямой эфир

Посол РФ обозначил условия для возобновления диалога Москвы и Берлина

25 апреля 2026 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Посол РФ обозначил условия для возобновления диалога Москвы и Берлина-0

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о готовности российской стороны к возобновлению взаимодействия с Берлином, пишет ТАСС.

Дипломат почеркнул, что Россия мосты в отношениях с Германией не сжигала и со своей стороны не нарушала соглашения, ставшие результатом совместной работы с дальновидными немецкими политиками.

По его словам, Москва готова к возобновлению сотрудничества, если со стороны Берлина последует действительное проявление доброй воли, «конструктивный подход» и «стремление к конструктивному диалогу на равных». Вместе с тем Нечаев акцентировал внимание, что Россия «никому навязываться не собирается».

Зеленский требует поставить Украине западные системы ПВО

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский требует поставить Украине западные системы ПВО
25 апреля 2026 14:30

Зеленский требует поставить Украине западные системы ПВО

В Испании за неделю 130 тыс. мигрантов подали заявки на легализацию
25 апреля 2026 14:00

В Испании за неделю 130 тыс. мигрантов подали заявки на легализацию

Будущая глава МИД Венгрии Орбан займет также пост вице-премьера
25 апреля 2026 13:49

Будущая глава МИД Венгрии Орбан займет также пост вице-премьера