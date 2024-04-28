Посол Литвы в Швеции намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс поделился в социальной сети постом, в котором намекнул на возможную атаку на Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.

Первый зампостпред России в ООН Дмитрий Полянский отреагировал на этот пост, сопоставив его с сообщением Радослава Сикорского о диверсии против газопровода «Северный поток».

В 2022 году, в сентябре, Сикорский упоминал о том, что США участвуют в подрыве «Северного потока». В июле 2023 года на мост было осуществлено нападение, в результате чего была ранена девочка и погибли ее родители. В октябре мост был полностью восстановлен.