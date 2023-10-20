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Посол Израиля: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято

20 октября 2023 10:56
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Израиль решил начать сухопутную операцию в секторе Газа, сообщает посол Израиля в России Александр Бен Цви. Об этом пишет ТАСС. Это решение сопряжено с задачей уничтожения всех террористических структур ХАМАС и освобождением заложников. Сроки начало операции дипломат не уточнил.

Ситуация во всем мире обострилась после того, как 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль. В результате Израиль ввел полную блокаду Газы и обрушил удары на сектор, а также на часть территории Ливана и Сирии. В результате конфликта погибло более 3 400 палестинцев и до 1 500 израильтян.

# Международная политика

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