Посол ЕС в Украине: планы по вступлению страны в союз за два года слишком оптимистичны

Планы украинского государства вступить в ЕС за два года слишком оптимистичны. Об этом заявила посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова, пишет РИА Новости.

Однако, если лидеры стран-членов дадут согласие, переговоры могут начаться в декабре. Матернова отметила, что Украина активно проводит реформы с высокой скоростью. Она представляет сценарий, в котором украинцы могут удивить своими достижениями, если переговоры начнутся в последнем месяце года.

Матарнова была назначена послом ЕС в Украине в апреле. Она приступит к своим обязанностям в сентябре, сменяя эстонского дипломата Матти Маасикаса.