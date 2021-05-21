Прямой эфир

Посмотрите на этого малыша. Детёныш бамбукового мишки появился на свет во время пандемии

21 мая 2021 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В национальном зоопарке Вашингтона долгожданное событие. Впервые с 2020 года зверинец встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите на этого малыша. Детёныш бамбукового мишки появился на свет во время пандемии-1

До пандемии здесь принимали по 20 тысяч человек в день. Теперь же пускать будут не более 5 тысяч и лишь небольшими группами.

Посмотрите на этого малыша. Детёныш бамбукового мишки появился на свет во время пандемии-4

Американцы смогут познакомиться с новым любимцем – детенышем гигантской панды. Малыш, которого назвали Сяо Ци Цзи, родился во время карантина.

Посмотрите на этого малыша. Детёныш бамбукового мишки появился на свет во время пандемии-7

Появление бамбукового мишки – событие неожиданное и радостное. Дело в том, что его маме 22 года и, по мнению сотрудников, шансы родить здорового малыша были крайне малы. Сяо Ци Цзи активен и очень любознателен. Любит лазить по деревьям и лакомиться бамбуком.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею
21 мая 2021 11:28

В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею

Эйфелева башня в окружении гор. Символ Парижа теперь можно увидеть в необычном ракурсе
21 мая 2021 10:35

Эйфелева башня в окружении гор. Символ Парижа теперь можно увидеть в необычном ракурсе

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется
21 мая 2021 09:26

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется