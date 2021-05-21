Посмотрите на этого малыша. Детёныш бамбукового мишки появился на свет во время пандемии

Новости США. В национальном зоопарке Вашингтона долгожданное событие. Впервые с 2020 года зверинец встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В национальном зоопарке Вашингтона долгожданное событие. Впервые с 2020 года зверинец встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До пандемии здесь принимали по 20 тысяч человек в день. Теперь же пускать будут не более 5 тысяч и лишь небольшими группами.
Американцы смогут познакомиться с новым любимцем – детенышем гигантской панды. Малыш, которого назвали Сяо Ци Цзи, родился во время карантина.
Появление бамбукового мишки – событие неожиданное и радостное. Дело в том, что его маме 22 года и, по мнению сотрудников, шансы родить здорового малыша были крайне малы. Сяо Ци Цзи активен и очень любознателен. Любит лазить по деревьям и лакомиться бамбуком.