Прямой эфир

Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек

09 декабря 2021 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В ожидании предстоящих новогодних праздников не только люди, но и животные. Тому подтверждение – выдры-англичанки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек-1

Праздничный сезон работники зоопарка хотели сделать для Кэрол и Эрни совершенно особенным, потому развесили в их жилище яркие украшения и нарядили импровизированную елку пряничным человечком.

Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек-4

Но самый главный подарок – подвешенный в центре яркий шар. Внутри него спрятаны любимые лакомства выдр, которые то и дело пытаются до них дотянуться.  

# Новый год # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу
09 декабря 2021 09:11

В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу

В Японии автомобиль наехал на воспитанников детского сада. Пострадали 10 детей
09 декабря 2021 08:52

В Японии автомобиль наехал на воспитанников детского сада. Пострадали 10 детей

В ООН призвали страны отменить или минимизировать односторонние санкции
09 декабря 2021 08:50

В ООН призвали страны отменить или минимизировать односторонние санкции