Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек

Новости Великобритании. В ожидании предстоящих новогодних праздников не только люди, но и животные. Тому подтверждение – выдры-англичанки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В ожидании предстоящих новогодних праздников не только люди, но и животные. Тому подтверждение – выдры-англичанки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничный сезон работники зоопарка хотели сделать для Кэрол и Эрни совершенно особенным, потому развесили в их жилище яркие украшения и нарядили импровизированную елку пряничным человечком.
Но самый главный подарок – подвешенный в центре яркий шар. Внутри него спрятаны любимые лакомства выдр, которые то и дело пытаются до них дотянуться.