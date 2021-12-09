Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек

Новости Великобритании. В ожидании предстоящих новогодних праздников не только люди, но и животные. Тому подтверждение – выдры-англичанки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничный сезон работники зоопарка хотели сделать для Кэрол и Эрни совершенно особенным, потому развесили в их жилище яркие украшения и нарядили импровизированную елку пряничным человечком.