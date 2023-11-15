Послы Франции на Ближнем Востоке направили Макрону «ноту несогласия» из-за его позиции по Израилю

Во Франции палестино-израильский конфликт спровоцировал дипломатический скандал. 10 французских послов на Ближнем Востоке направили лидеру Пятой республики «ноту несогласия», что, по заявлениям местных СМИ, стало беспрецедентным жестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты составили коллективное заявление, в котором подвергли резкой критике проводимую Макроном линию внешней политики. По их мнению, произраильская позиция президента наносит серьезный ущерб престижу Франции в арабском мире и идет вразрез со сбалансированной исторической позицией Парижа по отношению к израильтянам и палестинцам.

В Елисейском дворце дипломатическую переписку назвали конфиденциальной и воздержались от комментариев. А в СМИ тема вызвала бурную реакцию. Заголовки с кричащими названиями украшают первые полосы. Журналисты назвали заявление послов дипломатическим бунтом.