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Послы Франции на Ближнем Востоке направили Макрону «ноту несогласия» из-за его позиции по Израилю

15 ноября 2023 13:52
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Во Франции палестино-израильский конфликт спровоцировал дипломатический скандал. 10 французских послов на Ближнем Востоке направили лидеру Пятой республики «ноту несогласия», что, по заявлениям местных СМИ, стало беспрецедентным жестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послы Франции на Ближнем Востоке направили Макрону «ноту несогласия» из-за его позиции по Израилю-1

Дипломаты составили коллективное заявление, в котором подвергли резкой критике проводимую Макроном линию внешней политики. По их мнению, произраильская позиция президента наносит серьезный ущерб престижу Франции в арабском мире и идет вразрез со сбалансированной исторической позицией Парижа по отношению к израильтянам и палестинцам.

В Елисейском дворце дипломатическую переписку назвали конфиденциальной и воздержались от комментариев. А в СМИ тема вызвала бурную реакцию. Заголовки с кричащими названиями украшают первые полосы. Журналисты назвали заявление послов дипломатическим бунтом.

# Международная политика # Фотофакт

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