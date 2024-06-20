Постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со на председательствующую в Совете ЕС Бельгию.

Пакет предусматривает новые меры и усиливает эффект существующих ограничений. В число санкций могут входить ограничения на использование объектов инфраструктуры ЕС при реэкспорте российского сжиженного газа и меры в отношении танкеров, транспортирующих российскую нефть.



ЕС также собирается расширить черные списки, включив туда более 40 новых лиц и организаций. Соглашение по поводу новых мер было отложено из-за позиций Германии, но был найден компромисс.

С февраля 2022 года ЕС наложил на Россию 13 санкционных пакетов, затронувших 1725 физических и 420 юридических лиц. Россия по-прежнему справляется с давлением санкций, и в западных странах постоянно звучат мнения об их неэффективности.