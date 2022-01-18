Последствия санкций против «Беларуськалия». Клайпедский порт продолжает увольнять сотрудников

Новости Литвы. Литва все никак не может избавиться от последствий санкций против «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января мэр Клайпеды сделал болезненное для властей заявление.

Как выяснилось, крупнейший в стране порт в случае остановки транзита белорусских удобрений лишится трети своих грузов. А это означает и потерю больших денег. Плюс простой в работе тоже обойдется в круглую сумму. Но самое главное – это потеря рабочих мест. Порт уже столкнулся с последствиями санкций, уволив как минимум два десятка человек. Теперь там ожидают более масштабных сокращений персонала. Уходят высококвалифицированные кадры, потеря которых сильно отражается на отрасли.