Последствия санкций против «Беларуськалия». Клайпедский порт продолжает увольнять сотрудников

Новости Литвы. Литва все никак не может избавиться от последствий санкций против «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января мэр Клайпеды сделал болезненное для властей заявление.
Новости Литвы. Литва все никак не может избавиться от последствий санкций против «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января мэр Клайпеды сделал болезненное для властей заявление.
Как выяснилось, крупнейший в стране порт в случае остановки транзита белорусских удобрений лишится трети своих грузов. А это означает и потерю больших денег. Плюс простой в работе тоже обойдется в круглую сумму. Но самое главное – это потеря рабочих мест. Порт уже столкнулся с последствиями санкций, уволив как минимум два десятка человек. Теперь там ожидают более масштабных сокращений персонала. Уходят высококвалифицированные кадры, потеря которых сильно отражается на отрасли.
Мэр Клайпеды заметил, что прекращение транзита удобрений нанесет ущерб конкурентоспособности порта, и правительство Литвы должно на это отреагировать. По крайней мере помочь возместить большие убытки.