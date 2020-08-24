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Последствия мощного шторма «Лаура» устраняют в нескольких странах

24 августа 2020 11:22
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Новости мира. Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия шторма «Лаура», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Последствия мощного шторма «Лаура» устраняют в нескольких странах-1

На Гаити объявлен красный уровень погодной опасности. Жертвами стихии стали 5 человек, в том числе 10-летний ребёнок.

Последствия мощного шторма «Лаура» устраняют в нескольких странах-4

В соседней Доминикане в результате обрушения здания погибли два жителя. Разрушены и подтоплены сотни зданий, повреждены дороги. Свыше миллиона граждан остались без электричества. Более тысячи вынуждены покинуть свои дома.

Последствия мощного шторма «Лаура» устраняют в нескольких странах-7

Сейчас стихия движется в сторону Кубы. В ожидании непогоды в американском штате Луизиана ввели режим чрезвычайного происшествия, который позволит выделить федеральную помощь местным властям для устранения последствий удара стихии.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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