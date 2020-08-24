Последствия мощного шторма «Лаура» устраняют в нескольких странах

Новости мира. Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия шторма «Лаура», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити объявлен красный уровень погодной опасности. Жертвами стихии стали 5 человек, в том числе 10-летний ребёнок.

В соседней Доминикане в результате обрушения здания погибли два жителя. Разрушены и подтоплены сотни зданий, повреждены дороги. Свыше миллиона граждан остались без электричества. Более тысячи вынуждены покинуть свои дома.