Последователи Гарри Поттера: в США завершился чемпионат страны по «квиддичу»

В Штатах завершился чемпионат страны по «квиддичу». Мало того, что состязания эти общенациональные, в них, оказывается, принимают участие 60 команд и проводится подобное безобразие уже 9-й год подряд.

Известно, что «большой спорт» порожден капитализмом. Он позволяет утилизировать состязательные и разрушительные инстинкты масс, чтобы они там чего не сломали, станок, к примеру, или государственную машину. Иначе говоря, спорт, который лишает рассудка болельщиков, замещает войну, кровопролитие, человеческие гекатомбы.

В общем, к сочинению таких вещей подходят ответственно и кто ни попадя этим не занимается. Пуще того, желательно, чтобы атлетическая забава была проверена временем. В общем, виды спорта конструируют солидные мужчины, страдающие от гиподинамии, подагры, а также иных болезней, вызываемых сытостью, малоподвижностью и богатством. В любом случае, женщинам придумывать подобные вещи Бог не дал – им недостаточно присущи жестокость и соревновательный азарт. Потому изобретение писательницы Роулинг могло существовать лишь на бумаге: попытки воплотить квиддич вживе не азарт, а хохот рождают. Оседлавшие палки игроки, мячи и много большего диаметра кольца – это преступление против здравого смысла пострашнее любой войны, включая атомную.