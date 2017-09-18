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После задержания студента религиозного вуза, который отказался служить, в Иерусалиме начались уличные беспорядки

18 сентября 2017 10:10
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Новости Израиля. Протесты в Иерусалиме завершились столкновениями с полицией и арестами. Несколько десятков человек вышли на улицы, выступая против задержания студента религиозного вуза, который отказался проходить службу в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты блокировали движение транспорта и забрасывали стражей порядка камнями.

Те в ответ применили водометы. Без малого 10 человек взяты под арест. Отметим: все израильтяне, достигшие 18-летия (в том числе девушки) призываются в армию. Многих учащихся религиозных школ от службы освобождают, но они обязаны явиться в призывную комиссию.

После задержания студента религиозного вуза, который отказался служить, в Иерусалиме начались уличные беспорядки-1

# Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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