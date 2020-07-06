После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива

Новости Филиппин. Свыше 400 человек эвакуировали после разлива топлива у побережья Филиппин. Утечка произошла из-за взрыва на плавучей электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента в корпусе появилась дыра метрового диаметра, а в воду вылилось около 250 тысяч литров топлива. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах.

Большую часть сырья с поверхности воды уже собрали.