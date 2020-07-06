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После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива

06 июля 2020 12:31
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Новости Филиппин. Свыше 400 человек эвакуировали после разлива топлива у побережья Филиппин. Утечка произошла из-за взрыва на плавучей электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива-1

В результате инцидента в корпусе появилась дыра метрового диаметра, а в воду вылилось около 250 тысяч литров топлива. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах. 

После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива-4

Большую часть сырья с поверхности воды уже собрали.

После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива-7

Однако для полной ликвидации последствий инцидента понадобится минимум две недели. Причину взрыва устанавливают специалисты.

# Взрыв # Фотофакт

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