После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива

Новости Филиппин. Свыше 400 человек эвакуировали после разлива топлива у побережья Филиппин. Утечка произошла из-за взрыва на плавучей электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Свыше 400 человек эвакуировали после разлива топлива у побережья Филиппин. Утечка произошла из-за взрыва на плавучей электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента в корпусе появилась дыра метрового диаметра, а в воду вылилось около 250 тысяч литров топлива. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах.
Большую часть сырья с поверхности воды уже собрали.
Однако для полной ликвидации последствий инцидента понадобится минимум две недели. Причину взрыва устанавливают специалисты.