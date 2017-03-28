После убийства полицейскими китайца в Париже почти 200 человек вышли с акциями против произвола правоохранителей

Новости Франции. В Париже новая волна протестов. Почти две сотни манифестантов выступают против полицейского произвола. Жандармы попытались их разогнать, в ответ демонстранты подожгли патрульные машины и стали забрасывать правоохранителей камнями. В ходе беспорядков несколько полицейских получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые протесты во французской столице начались после убийства жандармами 56-летнего китайца. Наряд ворвался в квартиру, в этот момент мужчина напал на них с ножницами. Стражи порядка открыли огонь. Однако дочь убитого заявила, что мужчина на полицейских не нападал.