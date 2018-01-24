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После сильного землетрясения в Индонезии начали поисково-спасательную операцию

24 января 2018 15:30
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Новости Индонезии. Индонезия приходит в себя после сильного землетрясения магнитудой 6 и 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После сильного землетрясения в Индонезии начали поисково-спасательную операцию-1

Больше всего пострадали населенные пункты в провинции Западная Ява. Здесь разрушены и не подлежат восстановлению многие здания. В регионе проходит поисково-спасательная операция.

После сильного землетрясения в Индонезии начали поисково-спасательную операцию-4

Самое сильное в современной истории землетрясение поразило Индонезию в 2004 году. У острова Суматра зафиксировали толчки магнитудой более 9. За ними последовало 15-метровое цунами. Гигантские волны поглотили населенные пункты на обширных прибрежных районах Азии и Африки. Погибли или без вести пропали до 300 тысяч человек в 14 странах.

# Землетрясение # Фотофакт

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