После сильного землетрясения в Индонезии начали поисково-спасательную операцию

Новости Индонезии. Индонезия приходит в себя после сильного землетрясения магнитудой 6 и 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали населенные пункты в провинции Западная Ява. Здесь разрушены и не подлежат восстановлению многие здания. В регионе проходит поисково-спасательная операция.

Самое сильное в современной истории землетрясение поразило Индонезию в 2004 году. У острова Суматра зафиксировали толчки магнитудой более 9. За ними последовало 15-метровое цунами. Гигантские волны поглотили населенные пункты на обширных прибрежных районах Азии и Африки. Погибли или без вести пропали до 300 тысяч человек в 14 странах.