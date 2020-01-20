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После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри

20 января 2020 08:43
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Новости Австралии. В Австралию песчаные вихри пронеслись по городам штата Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри-1

После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри-3

После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри-5

Гигантские пыльные облака погрузили населенные пункты во тьму: день превратился в ночь менее чем зам 5 минут. Отметим, подобные явления в этой части страны не редкость, однако такого разгула песчаной стихии жители не видели давно. Коричневые осадки присыпали десятки улиц.

После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри-8

Между тем Австралия продолжает страдать от масштабных лесных пожаров. Долгожданные дожди не решили ситуацию, а в некоторых регионах и вовсе сами стали проблемой. На восточном побережье страны из-за ливней местные реки вышли из берегов. Люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри-11

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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