После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри

Новости Австралии. В Австралию песчаные вихри пронеслись по городам штата Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантские пыльные облака погрузили населенные пункты во тьму: день превратился в ночь менее чем зам 5 минут. Отметим, подобные явления в этой части страны не редкость, однако такого разгула песчаной стихии жители не видели давно. Коричневые осадки присыпали десятки улиц.