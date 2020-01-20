После пожаров и ливней по Австралии пронеслись песчаные вихри

Новости Австралии. В Австралию песчаные вихри пронеслись по городам штата Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралию песчаные вихри пронеслись по городам штата Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гигантские пыльные облака погрузили населенные пункты во тьму: день превратился в ночь менее чем зам 5 минут. Отметим, подобные явления в этой части страны не редкость, однако такого разгула песчаной стихии жители не видели давно. Коричневые осадки присыпали десятки улиц.
Между тем Австралия продолжает страдать от масштабных лесных пожаров. Долгожданные дожди не решили ситуацию, а в некоторых регионах и вовсе сами стали проблемой. На восточном побережье страны из-за ливней местные реки вышли из берегов. Люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.