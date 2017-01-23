После отмены политики «одна семья – один ребенок» в Китае в 2016 году родилось 20 млн человек

Новости Китая. После отмены политики «одна семья – один ребенок» в Китае зафиксирован рекордный рост рождаемости. В 2016 году родились без малого 20 миллионов человек. Это самый высокий показатель за последние 17 лет.

Заводить более одного ребенка китайским семьям разрешили в начале 2016 года. Причина проста – в стране начало резко уменьшаться количество женщин детородного возраста, а также трудоспособных граждан. Власти испугались, что работающие граждане в скором времени просто не смогли бы содержать стремительно стареющее население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.