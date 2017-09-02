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После двух взрывов на затопленном химическом заводе в Техасе произошел пожар

02 сентября 2017 10:48
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Новости США. На затопленном химическом заводе в Техасе произошел пожар. Ранее здесь же прогремели два взрыва. Пострадали 10 человек. Доступа к месту ЧП пожарным машинам пока нет. Территория как минимум под метровым слоем воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двух взрывов на затопленном химическом заводе в Техасе произошел пожар-1

Техас оказался во власти наводнения из-за урагана «Харви». Его уже назвали конкурентом «Катрины» в Новом Орлеане в 2005 году. Специалисты опасаются, что разрушения после того, как сойдет вода, будут такими же катастрофичными. Жертвами «Харви» стали почти 50 человек. Более миллиона вынуждены покинуть свои дома.

2 сентября районы бедствия посещает президент США. Дональд Трамп пообещал перечислить миллион долларов из личных средств в фонд помощи пострадавшим.

# Пожар

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