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После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции

06 июля 2018 07:42
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Новости Франции. После массовых беспорядков во французском Нанте полицейские арестовали более десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и четверо несовершеннолетних. Задержанных обвиняют в насилии и попытке поджога.

После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции-1

Протесты и столкновения с полицией начались несколько дней назад после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Молодежь остро отреагировала на произошедшее, и уже несколько суток молодые люди устраивают на улицах настоящие погромы.

После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции-4

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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