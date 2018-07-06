После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции

Новости Франции. После массовых беспорядков во французском Нанте полицейские арестовали более десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и четверо несовершеннолетних. Задержанных обвиняют в насилии и попытке поджога.

Протесты и столкновения с полицией начались несколько дней назад после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Молодежь остро отреагировала на произошедшее, и уже несколько суток молодые люди устраивают на улицах настоящие погромы.