Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в украинской армии наблюдается острая нехватка амуниции и беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что, несмотря на наличие на складах «десятков тысяч» беспилотников, ВСУ их не хватает. Президент Украины Владимир Зеленский также акцентировал проблему снарядного голода, предупреждая, что ВСУ могут начать отступление, если США и ЕС не восстановят поставки оружия.

Ранее западные СМИ отметили, что поддержка президента Зеленского ослабевает, и обсуждаются возможные последствия мирных переговоров с Россией.