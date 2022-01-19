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Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, забрав у него паспорт

19 января 2022 21:04
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Новости Украины. Суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. У него отобрали паспорт и обязали по первому требованию являться в суд и полицию на допросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, забрав у него паспорт-1

То есть суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в 35 миллионов долларов. Петр Порошенко заявил, что обжалует это решение. С середины декабря он находился за границей, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество. Экс-президента страны подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.  

# Международная политика # Петр Порошенко # Фотофакт

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