Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, забрав у него паспорт

Новости Украины. Суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. У него отобрали паспорт и обязали по первому требованию являться в суд и полицию на допросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в 35 миллионов долларов. Петр Порошенко заявил, что обжалует это решение. С середины декабря он находился за границей, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество. Экс-президента страны подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.