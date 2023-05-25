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Популяция южно-китайских тигров увеличилась в Китае. Сейчас их около 200

25 мая 2023 08:47
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Новости Китая. В Поднебесной увеличилась популяция южно-китайских тигров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вид находится под угрозой исчезновения, а значит, и под особым вниманием специалистов.  

Популяция южно-китайских тигров увеличилась в Китае. Сейчас их около 200-1

Пристально следят за численностью этих животных с 1996 года: тогда этих тигров внесли в список вымирающих. Но многолетними усилиями по защите среды обитания и искусственному разведению восстановить популяцию получилось. Сейчас в Китае числятся порядка 200 особей.  

Популяция южно-китайских тигров увеличилась в Китае. Сейчас их около 200-4

Лэй Шэнцяо, заводчик: 
Мы учим тигров прыгать, плавать и охотиться. Эти навыки важны для выживания и жизни в дикой природе. Это такие тренировки, которые помогают животным проявить свои способности.  

Популяция южно-китайских тигров увеличилась в Китае. Сейчас их около 200-7

Процесс разведения тигров небыстрый. Так, построили центр исследований в провинции Гуандун еще в 2008 году. Сегодня в нем растут 14 тигров, и это одна из крупнейших баз в Китае по разведению этих животных. Она охватывает площадь в 30 гектаров.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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