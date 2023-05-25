Популяция южно-китайских тигров увеличилась в Китае. Сейчас их около 200

Новости Китая. В Поднебесной увеличилась популяция южно-китайских тигров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вид находится под угрозой исчезновения, а значит, и под особым вниманием специалистов.

Пристально следят за численностью этих животных с 1996 года: тогда этих тигров внесли в список вымирающих. Но многолетними усилиями по защите среды обитания и искусственному разведению восстановить популяцию получилось. Сейчас в Китае числятся порядка 200 особей.

Лэй Шэнцяо, заводчик:

Мы учим тигров прыгать, плавать и охотиться. Эти навыки важны для выживания и жизни в дикой природе. Это такие тренировки, которые помогают животным проявить свои способности.