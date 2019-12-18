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Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан

18 декабря 2019 14:23
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Новости Индии. Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан, которые ставят под сомнение конституционность поправок к закону о гражданстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан-1

Напомним, новые нормы позволяют по упрощенной схеме немусульманам из соседних стран Южной Азии получить индийское гражданство. Скандальные поправки вызвали волну недовольства среди местных индийских мусульман. Они считают, что нововведение нарушает конституцию и угнетает часть граждан.

Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан-4

Между активистами и полицией начались столкновения. Накануне демонстранты забросали правоохранителей камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В Нью-Дели дежурят усиленные наряды полиции. Под запретом – все массовые мероприятия. Большинство столичных вузов закрыты до 5 января. 

# Акции протеста # Фотофакт

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