Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан

Новости Индии. Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан, которые ставят под сомнение конституционность поправок к закону о гражданстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, новые нормы позволяют по упрощенной схеме немусульманам из соседних стран Южной Азии получить индийское гражданство. Скандальные поправки вызвали волну недовольства среди местных индийских мусульман. Они считают, что нововведение нарушает конституцию и угнетает часть граждан.