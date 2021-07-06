Прямой эфир

Поменялись правила въезда в Египет для белорусов. Теперь с собой должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом

06 июля 2021 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В разгар отпускного сезона для белорусских путешественников одним из привлекательных направлений для отдыха по-прежнему остается Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поменялись правила въезда в Египет для белорусов. Теперь с собой должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом-1

Однако если ранее в конкурентной борьбе за туристов власти этой страны не требовали от приезжих ни дополнительных документов (кроме результатов ПЦР-теста), ни самоизоляции по прилету, то отныне въезд нашим гражданам в страну разрешен лишь при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом и печатью официального органа.

При этом одним из условий является его электронная верификация. В случае, если сертификат не будет признан, при прохождении контроля по прилету в аэропорту Египта пассажирам придется сдать ПЦР-тест. При этом услуга не будет бесплатной.

Поменялись правила въезда в Египет для белорусов. Теперь с собой должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом-4

Подобные усиления мер безопасности обусловлены тем, что сегодня в мире новый индийский штамм коронавируса наращивает силы.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер
05 июля 2021 19:12

Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер

«Из берегов вышла, Рома! Машина плывёт». Вот что очевидцы говорят о том, что происходит в Сочи
05 июля 2021 17:57

«Из берегов вышла, Рома! Машина плывёт». Вот что очевидцы говорят о том, что происходит в Сочи

В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств
05 июля 2021 14:40

В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств