Поменялись правила въезда в Египет для белорусов. Теперь с собой должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом

Новости Беларуси. В разгар отпускного сезона для белорусских путешественников одним из привлекательных направлений для отдыха по-прежнему остается Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако если ранее в конкурентной борьбе за туристов власти этой страны не требовали от приезжих ни дополнительных документов (кроме результатов ПЦР-теста), ни самоизоляции по прилету, то отныне въезд нашим гражданам в страну разрешен лишь при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом и печатью официального органа.

При этом одним из условий является его электронная верификация. В случае, если сертификат не будет признан, при прохождении контроля по прилету в аэропорту Египта пассажирам придется сдать ПЦР-тест. При этом услуга не будет бесплатной.