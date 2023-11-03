Поляков ждут неподъёмные счета за свет

Новости Польши. Польские энергетики подготовили неприятный сюрприз для жителей страны. Новый год они могут встретить с новыми ценами на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это может изрядно испортить праздничное настроение, так стоимость счетов грозит увеличиться на 60 %, а то и на 70 %. Это стало известно после того, как компании-поставщики подали главе управления регулирования энергетики заявки на тарифы на продажу электроэнергии. Такое увеличение в любом случае потребует вмешательства уже нового правительства.