Поляки забросали яйцами офис Евросоюза
Разгневанные польские фермеры разыграли брюссельский сценарий. Местные аграрии забросали яйцами офис Евросоюза во Вроцлаве. Ранее таким же образом свое негодование разрушительной европейской политикой выразили бельгийские аграрии, забросав яйцами здание Европарламента в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требования польских активистов неизменны. Они недовольны ограничениями Евросоюза, которые негативно сказываются на ценообразовании. Также фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, которая стоит дешевле и составляет непосильную конкуренцию.
Остановим импорт из Украины. Остановим «зеленую сделку». Мы решаем, что выращивать на нашей земле. Мы протестуем против Европейского союза. Мы не хотим, чтобы кто-то принимал решения о нашей жизни.
По словам организаторов, участие в демонстрации приняли около тысячи человек. Быть убедительнее помогли пять сотен тракторов, громкоговорители и барабаны. Измученные финансовыми трудностями, вернулись фермеры и к польско-украинской границе. Официальная Варшава так и не перешла от слов к делу. А вот протестующие оказались куда более решительными. Участники акций вновь блокируют пропускные пункты. Несмотря на обещания правительства разобраться, бесконтрольный ввоз украинских продуктов продолжается.