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Поляки забросали яйцами офис Евросоюза

15 февраля 2024 19:06
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Разгневанные польские фермеры разыграли брюссельский сценарий. Местные аграрии забросали яйцами офис Евросоюза во Вроцлаве. Ранее таким же образом свое негодование разрушительной европейской политикой выразили бельгийские аграрии, забросав яйцами здание Европарламента в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки забросали яйцами офис Евросоюза-1

Требования польских активистов неизменны. Они недовольны ограничениями Евросоюза, которые негативно сказываются на ценообразовании. Также фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, которая стоит дешевле и составляет непосильную конкуренцию.

Поляки забросали яйцами офис Евросоюза-4

Остановим импорт из Украины. Остановим «зеленую сделку». Мы решаем, что выращивать на нашей земле. Мы протестуем против Европейского союза. Мы не хотим, чтобы кто-то принимал решения о нашей жизни.

Поляки забросали яйцами офис Евросоюза-7

По словам организаторов, участие в демонстрации приняли около тысячи человек. Быть убедительнее помогли пять сотен тракторов, громкоговорители и барабаны. Измученные финансовыми трудностями, вернулись фермеры и к польско-украинской границе. Официальная Варшава так и не перешла от слов к делу. А вот протестующие оказались куда более решительными. Участники акций вновь блокируют пропускные пункты. Несмотря на обещания правительства разобраться, бесконтрольный ввоз украинских продуктов продолжается.

# Акции протеста # Новости Польши

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