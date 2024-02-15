Поляки забросали яйцами офис Евросоюза

Разгневанные польские фермеры разыграли брюссельский сценарий. Местные аграрии забросали яйцами офис Евросоюза во Вроцлаве. Ранее таким же образом свое негодование разрушительной европейской политикой выразили бельгийские аграрии, забросав яйцами здание Европарламента в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования польских активистов неизменны. Они недовольны ограничениями Евросоюза, которые негативно сказываются на ценообразовании. Также фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, которая стоит дешевле и составляет непосильную конкуренцию.

Остановим импорт из Украины. Остановим «зеленую сделку». Мы решаем, что выращивать на нашей земле. Мы протестуем против Европейского союза. Мы не хотим, чтобы кто-то принимал решения о нашей жизни.