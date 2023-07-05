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Поляки всё больше экономят на еде – инфляция

05 июля 2023 06:34
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Новости Польши. Поляки все больше экономят на еде. Таковы данные социсследования, проведенного двумя национальными институтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки всё больше экономят на еде – инфляция-1

Основной причиной стал рост стоимости продуктов питания. За год они подорожали почти на 19 %. И это почувствовали на себе более 90 % опрошенных. Они рассказали, что значительно ограничили траты на питание. Почти половина поляков отказались от полуфабрикатов и сладостей. 14 % респондентов признались, что стали гораздо меньше покупать мясо, молочные продукты и фрукты. 91 % экономят на овощах, стоимость которых, несмотря на сезон, взлетела почти на 40 %.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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